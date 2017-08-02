Fenerbahçe Simon Kjaer'in bonservisini açıkladı

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferini KAP'a bildirdi.

Danimarkalı savunma oyuncusu önümüzdeki sezon Sevilla forması giyecek.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

7.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fransız ekibi Lille'den 7 milyon 650 bin Euro bonservis ödenerek alınan Kjaer'de böylelikle ciddi bir gelir elde eden Fenerbahçe yönetimi Finansal Fair Play kurallarının da dışına çıkmadan buradan gelecek parayla stoper, orta saha ve golcü alarak eksiklerini de gidermiş olacak.