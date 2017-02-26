Fenerbahçe son saniyede kazandı

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın normal süresi sarı lacivertlilerden Dixon'un bitime 2 salise kala serbest atışlardan bulduğu 2 sayıyla 65-65 bitti.
SUMMERS'IN 20 SAYISI YETMEDİ
Pınar Karşıyaka'da dedesinin vefatı nedeniyle ABD'ye giden guard J'Covan Brown, Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Ekpe Udoh, Gigi Datome, Kostas Sloukas ve Jan Vesely forma giymedi. Fenarbehçe'ye Nunnally 23, Dixon 16 sayıyla galibiyeti getirirken Pınar Karşıyaka'ya Summers'ın 20 sayısı yetmedi.
F.BAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Ev sahibi Karşıyaka, kulübün duayen isimlerinden Divan Kurulu Onursal Başkanı Tahir Türetken'in vefatı nedeniyle formasında siyah bantla çıktı. Salondaki reklam panolarında, "Şampiyonlukta etken Tahir Türetken. Efsane başkan kalbimizdesin" yazısı döndü.
Bu skorla üst üste üçüncü yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, 10 galibiyette kalırken Fenerbançe, üst üste 10. lig maçını da kazanıp toplamda 17 galibiyetle liderliğini sürdürdü.