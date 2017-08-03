Fenerbahçe-Sturm Graz - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

66' GOL... Fenerbahçe 1-1 Sturm Graz (Huspek)

63' Temsilcimiz Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutuyor.

55' Mathieu Valbuena'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını yapıyor fakat top kaleci Jorg Siebenhandl'da kalıyor.

49' Sturm Graz, ikinci yarının ilk şutunu çeken takım oldu. Alar, uzaklardan vurdu. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Sturm Graz

32' GOOOOOLLLLL... Fenerbahçe - Sturm Graz: 1-0 (Dirar)

Fenerbahçe'nin golünde Mathieu Valbuena'nın payı çok büyüktü. Fransız yıldız, çok güzel bir asist yaptı.



25' Temsilcimiz Fenerbahçe sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Mathieu Valbuena ile kullanıyor. Mathieu Valbuena'nın etkili ortasında Ozan Tufan altıpas üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıkıyor.

15' Fenerbahçe maçta oyunun kontrolünü eline geçirirken, rakip kalede pozisyon bulmaya çalışıyor.

5' Bu dakikaya kadar oyun yapılan karşılıklı faullerle geçildi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Alper, Dirar, Valbuena, Ahmethan

Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Zulj, Huspek, Hierlander, Röcher, Alar,