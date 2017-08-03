Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda

Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.
HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe; Volkan Şener Neustadyer Skrtel Hasan Ali Souza Ozan Dirar Valbuena Alper Ahmethan
Sturm Graz; Siebenhandl Lykogiannis Potzmann Koch Maresic Lovric Zulj Huspek Hierlander Alar Röcher
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek.
Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.