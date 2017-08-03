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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ikinci maçında İstanbul'da Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.

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Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, Kadıköy'de sürprize izin vermeyerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Madley yönetecek. Mücadele Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Volkan Şener Neustadyer Skrtel Hasan Ali Souza Ozan Dirar Valbuena Alper Ahmethan

Sturm Graz; Siebenhandl Lykogiannis Potzmann Koch Maresic Lovric Zulj Huspek Hierlander Alar Röcher

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, bu maçta rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek.

Karşılaşma 2-1 Sturm Graz'ın üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa turu geçecek takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

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