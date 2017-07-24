Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü kaşılaşacak.
MAÇI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak.
Nilsen'in yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai Erik Steen olacak.
OSMANLI MAÇINA GELMEMİŞTİ
Geçtiğimiz sene temsilcimiz Osmanlıspor'un Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru'yla oynadığı maçın hakemi değişmişti.
Norveçli hakem Ola Hobber Nielsen, darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememiş UEFA da korkak hakemin yerine Sloven Mitja Zganec'i maça atamıştı.