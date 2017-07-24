Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçını Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

Yorum Yap

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü kaşılaşacak.

MAÇI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak.

Nilsen'in yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai Erik Steen olacak.

OSMANLI MAÇINA GELMEMİŞTİ

Geçtiğimiz sene temsilcimiz Osmanlıspor'un Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru'yla oynadığı maçın hakemi değişmişti.

Norveçli hakem Ola Hobber Nielsen, darbe teşebbüsü nedeniyle Türkiye'ye gelmek istememiş UEFA da korkak hakemin yerine Sloven Mitja Zganec'i maça atamıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM