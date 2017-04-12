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Fenerbahçe Taison'u yüksek ücretle ikna edecek

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk forması giyen Taison'u yüksek ücret vererek ikna etmeye çalışacak.

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Fenerbahçe Taison'u yüksek ücretle ikna edecek

Taison Fred transferinde önemli rakipleri bulunan Fenerbahçe'nin ciddi bir kozu var. Sarı-lacivertliler, FFP nedeniyle yüksek bonservis ödeyemiyor ancak yıllık ücretle oyuncuyu ikna edebiliyor.

Yazın sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak olan Taison için yapılacak maaş önerisi, sarı-lacivertlileri rakiplerine göre bir adım öne geçirebilir.

YILLIK 4 MİLYON EURO VERİLECEK

Sarı-lacivertlilerin, Taison'a yıllık 4 milyon Euro civarında bir bedel ödemeye hazır olduğu ifade ediliyor. Bu transferde en önemli sıkıntı ise oyuncunun Shakhtar Donetsk ile 1 Ocak 2018'e kadar sözleşmesinin olması.

Yönetim, Karavaiev transferiyle sıcak ilişkiler kurulan Shakhtar Donetsk kulübüne cüzi bir bonservis ödemesiyle bu sorunu halledebileceğine inanıyor. Shakhtar'ın Taison Freda'yı 2 milyon Euro karşılığı bırakacağı bildirildi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, önceki gün oynanan M.Başakşehir-Galatasaray maçını izleyerek iki rakibini birden mercek altına alma imkanını yakaladı.

Sarı-Lacivertli ekip, 23 Nisan tarihinde lig mücadelesinde Galatasaray'a konuk olurken, 27 Nisan'da da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir ile kozlarını deplasmanda paylaşacak.

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