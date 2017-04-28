Fenerbahçe Talisca arıyor

Fenerbahçe yönetimi, '4. yıldız' parolasıyla başlanacak sezon öncesi takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

TALİSCA TARZI OYUNCU ARANIYOR

1- UEFA'dan gelen "Fenerbahçe kriterlere uydu" açıklamasına rağmen, bonservisteki başabaş kuralı sarı-lacivertliler için sürüyor. Yani, oyuncu satamazsa, bonservise sadece 2 milyon Euro ödeyebilecek.

2- Ana hedef ofansif orta saha. Mehmet Ekici sezon sonu imzayı atacak. Bu bölgeye bir oyuncu daha alınacak. Yöneticiler, isim vermiyor ama "Talisca tarzında" diyerek kriteri ortaya koyuyor. Hedef orta sahada rekabet oluşturmak.

SOLA TAİSON FORVETE GOMEZ

3- Kanatlarda öncelik sol taraf. Aatif, Volkan, Stoch, Sow gibi isimler kullanılmasına rağmen istenen verim alınamadı. İlk hedef Taison.

4- Sağ kanatta Lens için Sunderland'in vereceği karar bekleniyor. İngiliz ekibi, Lens'i kiralamaya karar verirse, sorun yok aksi halde alternatiflere bakılacak.

5- Ve herkesin en önemli gördüğü bölge santrfor. Van Persie ve Fernandao istikrarsızlıklarıyla sezona damga vurdu. Buraya tartışılmayacak bir oyuncu arayışı var. Kulislerdeki isim Mario Gomez.

