Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gitti

1 PSG ile anlaşamayan Pepe Beşiktaş'a geliyor İspanyol medyası, Pepe'nin sağlık kontrolünden geçmesine rağmen PSG'yle anlaşamadığını ve Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.

2 Galatasaray'da performans testini 1 oyuncu geçebildi İgor Tudor oyuncuların adeta pestilini çıkarırken, performans testinde Rodrigues açık ara ilk sırayı aldı.

3 Bongonda'dan tepki toplayan paylaşım Trabzonspor'un yeni transferi Bongonda'nın paylaştığı fotoğrafa taraftarlar tepki gösterdi.

4 Göztepe Demba Ba'yı istiyor Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Tamer Tuna aracılığıyla Senegalli golcü Demba Ba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

5 Stoch Eskişehirspor'a satılıyor 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Stoch ile yollar ayrılıyor.

6 Galatasaray Lemina'yı transfer ediyor Galatasaray, Juventus'un ön liberosu Lemina'yı transfer etmek için İtalyan kulübüne 8 milyon euro teklifte bulundu.

7 Aykut Kocaman tişörtleri satışa sunuluyor F.Bahçe, 3 Temmuz sürecinde "Gerçeklerin birgün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" diyen Aykut Kocaman'ın bu sözünü tişörte bastırdı.

8 Borcu en fazla olan 20 kulüp Avrupa'nın en borçlu kulüpleri açıklandı. Listede son yıllarda borçları sürekli artan F.Bahçe ile G.Saray da yer alıyor.

9 Gomis'in sözleşmesindeki özel madde G.Saray yönetimi, Vazovagal Senkop hastası olan Gomis'in sözleşmesine kulübün haklarını korumak adına tek taraflı fesih maddesi koydurdu.