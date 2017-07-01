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Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gitti

Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

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Fenerbahçe Topuk Yaylası'na gitti

Sarı-lacivertlileri, Kaynaşlı gişelerinde bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarların tezahüratları üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve takımın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, otobüsten indi.

KONVOY YAPTILAR

Kocaman ve Valbuena'ya çiçek vererek, hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, karşılamanın ardından Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden kafileye konvoy oluşturarak, eşlik etti.

Fenerbahçe, Düzce kampındaki ilk antrenmanını bugün yapacak.

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