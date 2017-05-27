Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
23' GOL... Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (Sow)
10' Mücadelede ilk 10 dakikada geride kalırken 0-0'lık eşitlik devam ediyor.
1' Maç başladı.
Spor Toto Süper Ligi 2016-2017 sezonunun son derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Bu sezon seyircisi önünde son maçını oynayacak sar-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek hem 3. sıradaki yerini korumak hem de taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Avrupa şansı devam eden bordo-mavililer ise Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek Antalyaspor'la arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Sow, Van Persie, Emenike
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye