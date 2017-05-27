Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Terim: Artık Manchester United'ın da UEFA Kupası var

1 Dursun Özbek eşi için neden Beşiktaşlı dediğini açıkladı Eşini Galtasaray'a üye yapıp, Beşiktaşlı olduğunu açıklayan Dursun Özbek, tepkiler üzerine çok ilginç bir savunma yaptı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Statlardan arena ismi kaldırılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'arena' isimlerinin statlardan kaldırılacağını açıkladı.

3 Galatasaray'a Napoli'den Rumen stoper Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki Rumen stoper Vlad Chiriches için girişimlere başladı.

4 F.Bahçeliler Ömer Faruk'un videosunu paylaşıyor F.Bahçe altyapısında forma giyen 2003 doğumlu genç yetenek Ömer Faruk Beyaz, oynadığı oyunla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

5 Emre Belözoğlu: Sporcular üstün zekaya sahiptirler Kaçakçılık çetesiyle adları anılan sporcuların üstün zekaya sahip olduklarını belirten Emre, "Araştırmadan bir şey satın almayız" dedi.

6 Bruma'ya 11 milyon euro veren Alman kulübü Leipzig Kulübü, Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Bruma'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

7 G.Saray hisselerini asla satmam dedi sattı Galatasaray Kulübü, Borsa İstanbul’da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ ile ilgili olarak dün 504 bin 196 adet hisse sattığını duyurdu.

8 Azubuike: G.Saray'ı reddettim Beşiktaş'ı istiyorum Adı büyük kulüplerle anılan Yeni Malatyalı futbolcu Azubuike, Beşiktaş'ta oynamayı çok istediğini söyledi.

9 Caner Erkin'in menajeri: 3 yıllık imza attı Menajer Batur Altıparmak, Caner'in Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaştığını ve transferin kısa süre içerisinde biteceğini söyledi.