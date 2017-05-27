Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Bu sezon seyircisi önünde son maçını oynayacak sar-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek hem 3. sıradaki yerini korumak hem de taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Avrupa şansı devam eden bordo-mavililer ise Antalyaspor'la arasındaki puan farkını açarak ligde son haftaya Avrupa kupaları ümidiyle girmek istiyor.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Neustadter, Josef, Lens, Aatıf, Sow, Persie
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Okay, Aytaç, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega