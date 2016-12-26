Fenerbahçe Trabzonspor'u sahasında farklı yendi

Spor Toto Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın kapanış maçını sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

YUSUF PENALTI YAPTIRDI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 29. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinde elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Maçın hakemi Ali Palabıyık şutu elle kestiği için Yusuf'a kırmızı kart gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Fernandao konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

SOW FARKI 2'YE ÇIKARDI

Golün ardından ataklarını sıklaştıran sarı-lacivertliler 40. dakikada Sow'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

LENS SKORU BELİRLEDİ

İkinci 45 dakikada da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 67. dakika Lens'in attığı nefis golle iyice rahatladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe ezeli rakibini 3-0 yenerek puanını 31 çıkarmış oldu.

AVNİ AKER'E VEDA

Geçtiğimiz günlerde yeni evi Şenol Güneş Stadı'nı açan bordo-mavililer, bu maçla birlikte birçok başarı yakaladığı Avni Aker Stadı'na da veda etmiş oldu.