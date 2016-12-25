Fenerbahçe Trabzon'u rahat geçti

Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor Medical Park ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler kötü başladığı maçı sayı farkla 20 sayı farkla 98-78 kazanmasını bildi.
Ülker Spor Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini Bordo-mavili ekip 25-20 önde geçti.
İkinci periyotta oyuna dengeyi getiren Fenerbahçe devre arasına 1 sayı farkla 43-42 önde girdi.
Üçüncü periyotta taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler farkı 11 sayıya çıkardı ve maçın final periyoduna avantajlı girdi.
Son çeyrekte farkı iyice açan Fenerbahçe karşılaşmayı 98-78 kazandı.
Fenerbahçe 12. haftada 10. galibiyetini alırken Trabzonspor 12. maçında 8. yenilgisini tattı.