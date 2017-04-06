Fenerbahçe transferde rotayı Ukrayna'ya çevirdi

Geçtiğimiz sezonlarda yaşanan problemlerden ders çıkaran ve bu kez transferi kamp dönemi başlamadan tamamlamakta kararlı olan Fenerbahçe'de yeni kadronun yıldızları birer birer ortaya çıkıyor.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

Bu paralelde yönetimin rotasını Ukrayna pazarına çevirdiği ve Shakhtar ile Dinamo Kiev'in yıldızları için düğmeye bastığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli formayı giymesi için büyük çaba harcanacak oyunculardan biri Yarmolenko, diğeri de Taison.

Shakhtar'da oynayan Taison, mevkisinin en iyileri arasında kabul edilen bir yıldız. 2013'te Metalist'ten Shakhtar'a 15 milyon Euro gibi flaş bir rakamla transfer oldu.

TAİSON İÇİN 5 MİLYON EURO

Dönemin hocası Lucescu'nun bizzat istediği, vazgeçilmez olarak gördüğü oyunculardan biri olan 29 yaşındaki gole dönük orta sahanın adı daha önce de birçok ekiple anıldı ama olmadı. Fenerbahçe'nin bu bölgedeki eksiğini giderecek özelliklere sahip olan Brezilyalı, bu sezon 31 maçta 8 gol attı 8 asist yaptı.

Sözleşmesi 2017 sonunda bitecek Sambacı için yönetim, Shakhtar'ın aklını çelmek adına sezon başında 5 milyon Euro ile kapıyı çalacak, oyuncuya da reddedemeyeceği bir teklif sunacak.

YARMOLENKO'DAN 8 GOL 5 ASİST

27 yaşındaki Yarmolenko ise Dinamo Kiev dışında bir deneyim tatmadı. Bu nedenle de en doğru kararı vermek için en doğru teklifi bekliyor.

Kanatlarda Lens ile birlikte Fenerbahçe'yi uçurması düşünülen bir yıldız olan Dinamo Kiev'in kaptanı, aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nın da ideal kadrosunda yer alıyor. Birçok takımın yakından takip ettiği Yarmolenko, 24 maçta 8 gol attı 5 gole de asist katkısı yaptı.

2015'te sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan Ukraynalı'nın maliyeti hayli yüksek ama Fenerbahçe, Dinamo Kiev ve yıldızı ikna etmek için sınırları zorlayacak.