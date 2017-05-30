Fenerbahçe Valbuena'dan sonra Ghezzal'ı da alıyor

Fransa'nın Lyon takımından Valbuena'yı renklerine bağlaması artık resmiyete kalan Fenerbahçe, bir başka Lyonlu Rachid Ghezzal'ı da transfer ediyor.

VALBUENA'DAN SONRA GHEZZAL

Fenerbahçe'nin Valbuena transferi için artık resmi açıklama beklenirken, sarı-lacivertli ekip Valbuena'nın takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı da takibe aldı.

25 yaşındaki Cezayirli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona ererken, Ghezzal transferi için Fenerbahçe'nin ciddi bir rakibi bulunuyor.

YEDEK KALDIĞI İÇİN AYRILIYOR

Lyon altyapısından yetişen Ghezzal, 2012'den bu yana A takımda forma giyiyor. Geçen sezon yıldız isimler Fekir ve Cornet'nin gölgesinde kalarak, ligde sadece 15 maçta 11'de başlarken, 2 gol ve 4 asistle oynadı.

Lyon formasını 180 karşılaşmada giyen Rachid Ghezzal, 18 gol ve 16 asist ile oynadı. 25 yaşındaki oyuncu, Cezayir Milli Takımı adına ise 8 kez sahaya çıktı ve 1 kez ağları sarstı.