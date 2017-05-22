Fenerbahçe Van Persie'yle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

SELÇUK ŞAHİN FRİKİKTEN ATTI

Üçüncü sırayı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısına galibiyet parolasıyla çıktı. İki takımın da kontrollü başladığı maçta Fenerbahçe de Gençlerbirliği de pozisyon bulmakta zorlandı.

Zaman zaman temponun yükseldiği ilk yarıda tek gol Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'den geldi.

İlk yarının son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk, müthiş bir vuruşla Volkan'ı mağlup ederek takmını 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakikanın skorunu bu gol belirledi.

VAN PERSIE'DEN 2 GOL

Devreye 1-0 geride giren Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Van Persie ile golü buldu. Hollandalı yıldızın eşitlik golü 48. dakikada geldi.

Beraberliğin ardından oyunda üstün olan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin 76. dakikasında Van Persie'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE YENİDEN ÜÇÜNCÜ OLDU

Bu sonucun ardından puanını 60'a çıkaran Fenerbahçe, Galatasaray'dan üçüncü sırayı geri aldı. Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.