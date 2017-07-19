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Fenerbahçe Vaughn'u transfer etti

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı ABD asıllı Çek oyuncu Vaughn'u kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Vaughn'u transfer etti

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u renklerine bağladı.

ÇEKYA VATANDAŞI OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WNBA takımlarından New York Liberty’de forma giyen Vaughn'un transfer edildiği belirtildi. Çekya'da USK Prag formasıyla 2013-2017 yıllarında forma giyen ve 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra Kadınlar EuroLeague'de de kupa sevinci yaşayan 30 yaşındaki pivot, 2012 senesinde Çekya vatandaşlığı aldı.

Vaughn, geçen sezon Kadınlar EuroLeague'de Final Four oynayan USK Prag takımıyla 10.2 sayı, 6.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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