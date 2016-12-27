Fenerbahçe ve Beşiktaş'a para cezası

PFDK, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye kupa maçlarındaki saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

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TFF'nin resmi internet sitesinden PFDK kararları açıklandı.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'YE PARA CEZASI

Kurul, kupa maçlarından dolayı siyah-beyazlılar ve sarı-lacivertlilere ceza verdi, şu açıklamayı yaptı; FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 22.12.2016 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYE SPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.12.2016 tarihinde oynanan BOLUSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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