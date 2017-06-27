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Fenerbahçe Volkan Demirel'le sözleşme uzattı

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'le yeni sözleşme konusunda anlaştı.

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Fenerbahçe Volkan Demirel'le sözleşme uzattı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.

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