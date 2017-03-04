Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu

Yeni sezonda yepyeni bir kadroyla yola çıkmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Başkan Aziz Yıldırım'ın transferlerle ilgili görevlendirdiği komite, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde ilk hedef forvet hattına takviye yapmak.

AMK Spor'un haberine göre; Krasnodar'ın forvet oyuncusu Fedor Smolov için Rus kulübü ile temasa geçen yönetim, bu transfer konusunda bir hayli yol kat etti.

EMENİKE ARTI BİR MİKTAR PARA

Rusya Milli Takımı'nda da görev yapan 27 yaşındaki golcü için Krasnodar yetkilileriyle görüşen yönetim, teklifini yaptı. Sarı-lacivertliler, bu transferi Emenike artı para ile bitirmenin peşinde. Rus kulübünün Kanarya'dan gelen teklife olumlu yaklaştığı kaydedilirken 1.87'lik forvet de Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.

Smolov, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 1-1 biten maçta Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.

FORVETLER DEĞİŞİYOR

Sarı-lacivertliler, kadrosunda bulunan 4 forvet oyuncusundan en az 2'siyle yollarını ayıracak.

Fenerbahçe, önümüzdeki sezona, yenilenmiş bir forvet hattıyla çıkmayı planlıyor. Emenike ve Van Persie ile yollar kesin olarak ayrılacak.

Fernandao iyi bir bonservis bedeliyle elden çıkarılacak, Brezilyalı oyuncunun satışından forvet transferi için kaynak yaratılacak. Moussa Sow'un da yeniden kiralanması bekleniyor.