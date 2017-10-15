Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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6' GOL.... Fenerbahçe 2-0 Yeni Malatyaspor (Giuliano)

Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının kaptırdığı topla buluşan Mathieu Valbuena, ara pasını ceza sahasına hareketlenen Giuliano'ya gönderiyor. Giuliano'nun ceza sahasının hemen içerisinden sol ayağı ile çektiği şut bir kez daha Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluşuyor.



4' GOL... Fenerbahçe 1-0 Yeni Malatyaspor (Ozan)

Sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direkte bulunan Ozan Tufan'a yapıyor. Ozan Tufan'ın kafa vuruşu Evkur Yeni Malatyaspor ağları ile buluşuyor.



1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Malatyaspor başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

Ligin 7. hafasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Yalçın, Sadık, Cissokho, Aytaç, Diallo, Adem, Dening, Dia, Boutaib