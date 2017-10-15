Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ligin 7. hafasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek hem moral bulmanın hem de üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Josef de Souza, Mehmet Topal, Guiliano, Valbuena, Janssen

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cissokho, Sadık, Yalçın, Seth, Murat Yıldırım, Aytaç, Dening, Dia, Adem, Khalid