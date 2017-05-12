Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

Fenerbahçe, Manchester City'nin sol beki Gael Clichy'yi takibe aldı. Fransız sol bekle önümüzdeki günlerde temasa geçilerek teklif yapılacak.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'dan birisiyle mutlaka yollarını ayırmayı düşünen yönetim, Clichy'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı.





31 yaşındak Clichy'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transferi çok daha makul hale getiriyor. Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Fransız yıldızla temasa geçerek ikna yollarını arayacak.

Clichy'ye ülkesinden ve İngiltere'den 4-5 kulüpten transfer teklifi aldığı da ifade ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin kesinin ağzını açması gerekiyor.

BU SEZON 37 MAÇA ÇIKTI

Cannes altyapısında yetişen Clichy, 2003 yılında Arsenal'e transfer oldu. 8 sezon formasını giydiği Londra kulübünde önemli başarılara imza atan Fransız futbolcu, 2011'den bu yana Manchester City'nin başarısı için ter döküyor.





Bu sezon tam 37 resmi maçta görev yapan Clichy, 1 gol atarken asist yapmayı başaramadı. Sol ayağını çok etkili kullanan tecrübeli yıldız hem defansif hem de ofansif olarak çok etkili bir sol bek.