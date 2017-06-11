Fenerbahçe yine Sunderland'den transfer yapacak

Fenerbahçe, gelecek sezon için Valbuena ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilecek başka isimlerin peşine düştü.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Kanarya, listesine son olarak Tunuslu Wahbi Khazri'yi ekledi. Sarı-lacivertli takım, Premier Lig'den düşen İngiliz takımı Sunderland'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Tunuslu yıldızı, kiralamak için girişimlere başladı.

Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Profesyonel kariyeri boyunca 6 sezon Bastia formasını giyen, sonrasında 2 milyon Euro bonservis ücreti karşılığı Bordeaux'nun yolunu tutan Khazri, son iki sezonunu ise 11.8 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olduğu Sunderland'de geçirdi.

ÇOK YÖNLÜ

26 yaşındaki orta saha ile Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, oyuncuya iki sezonda 37 kez forma teslim ederken, 22 maçta ilk 11'de görev verdi. Uzaktan şutları ve kanat ortaları ile dikkat çeken oyuncunun, zayıf yönü olarak da pas performansı gösteriliyor.

Tunus ve Fransız vatandaşlığı bulunan futbolcu orta sahanın merkezinde ve sağ kanatta da görev yaparken, asıl mevkisi olarak ise sol kanatta görev yapıyor.