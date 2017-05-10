1 Fenerbahçe yönetimi Balotelli'nin menajeriyle görüştü Fenerbahçeli yönetici Önder Fırat, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Balotelli'nin menajeriyle bir araya geldi.

2 Beşiktaş antrenmanında gerginlik Beşiktaş'ta bugünkü antrenmanda yaşanan ikili mücadele sonrası Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik yaşandı.

3 Fikret Orman'dan TFF'ye Talisca başvurusu Van Persie'nin dil çıkarma hareketine "Bizde böyle şeyler olmaz" diyen Fikret Orman, Talisca'nın ceza almaması için TFF'de savunma yapacak.

4 Coutinho'nun arabasını Barça'ya gidecek diye taşladılar İspanyol basını, Barcelona'nın sezon sonunda Liverpool'dan Coutinho'yu transfer edeceğini yazdı.

5 Rıdvan Dilmen: Lens seneye kalmayacak Aziz Yıldırım ile yemek yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, 5 transfer yapılacağını, Lens'in ise gelecek sezon takımda olmayacağını söyledi.

6 Veli Kavlak'tan büyük fedakarlık Beşiktaş'ta uzun zamandır sakat olan ve bir türlü sahalara dönemeyen Veli Kavlak, alacaklarından vazgeçti.

7 Tudor'un sildiği ilk isim Igor Tudor, "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Onunla asla devam edemem" diyerek Cavanda'nın gönderilmesini istedi.

8 Volkan Demirel FB TV'yi otobüse almadı Volkan Demirel, 1-1 biten derbi sonrası "Kazanmadık neyi çekeceksin" diyerek FB TV çalışanlarını takım otobüsüne almadı.

9 Fenerbahçe'nin hedefi Modeste Van Persie ve Fernandao'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için Köln'de forma giyen Modeste'yi gündemine aldı.