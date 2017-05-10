Fenerbahçe yönetimi Balotelli'nin menajeriyle görüştü

Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman transfer için belirlediği isimleri yönetici Ali Yıldırım'la paylaşıyor.
MENAJERİYLE YEMEK YEDİ
Yıldırım menajerlerle temas kurarken sonraki hamleyi ise yönetici Önder Fırat yapıyor. Fırat'ın son olarak derbi öncesinde Fransa'ya çıkarma yaptığı belirlendi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK
Fırat, adı Galatasaray'la anılan Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile Nice'in ünlü yat limanı Castle Hill'de beraber yemek yedi.
Fırat görüşmede, Nice kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan golcü için Raiola'dan bilgi aldı.
FUTBOLUN YARAMAZ ÇOCUĞU
Öte yandan bazı taraftarlar sosyal medyada, her gittiği kulüpte sorun yaşayan ''Yaramaz çocuk'' lakaplı forvet Balotelli'nin transfer edilmemesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.
(Balotelli'nin Mancini'yle kavga ederken çekilen fotoğrafı)