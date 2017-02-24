Fenerbahçe yönetiminin Advocaat kararı

Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Dick Advocaat’ın biletini kesti...

Krasnodar beraberliği ile Avrupa defterinin de kapanmasının ardından Hollandalı hoca, “Kamuoyu tazminatınız nedeniyle istifa etmek istemediğini söylüyor” şeklindeki sorusuna, “Eğer yönetim ve bu takım ‘Esas mesele hocadır’ diye düşünüyorsa gereğini yönetimin yapması lazım. Bir gün bir şeyler olduğunda size gerçek hikayeyi anlatırım. Ben bu konuda son derece basitim” açıklamasını yapmıştı.

İşte bu açıklamadan sonra da Sarı-Lacivertli yöneticiler gereğini yaptı ve sezon sonunda Hollandalı hoca ile yollarını ayırma kararı aldı.

FİNANSAL FAİR PLAY

Tecrübeli çalıştırıcı şimdilik sezon sonuna kadar görevde kalacak.

Yönetim, Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle tazminat ödememek için sezon sonunu bekleme kararı aldı.

SEZON SONUNDA KESİN YOLLANACAK

Fakat gerçek olan bir şey varsa o da sezon sonunda yönetim her ne koşulda olursa olsun Advocaat ile yollarını ayırıyor.