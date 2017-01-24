Fenerbahçe'de 10 numara için 2 yeni aday var

Başakşehir’i yenerek şampiyonluk yarışına tutunan F.Bahçe’de yönetim, teknik direktör Dick Advocaat’ın çok istediği 10 numara transferini bitirmek için gaza bastı.

SOSA-MEHMET OLMADI

Trabzonspor’dan Mehmet Ekici ile Milan forması giyen eski Beşiktaşlı Jose Sosa konusunda anlaşma sağlayamayan Sarı-Lacivertli kurmaylar, yönetici Ali Yıldırım önderliğinde Brezilya’ya çıkarma yaptı.

Güney Amerika ülkesinde belirlenen adaylarla temaslarda bulunacak olan yöneticilerin ofansif orta saha konusunu bir iki gün içerisinde bitirip yurda dönmesi bekleniyor.

2 YENİ ADAY

Kanarya’nın listesinde yer alan isimlerden öne çıkanlar ise İnternacional forması giyen Anderson ile Palmeiras’ta ter döken Moises Lima...

Kariyerinde Porto ile uzun yıllar Manchester United’da da ter döken Anderson geçtiğimiz sezonu 42 maçta 5 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

Palmeiras’la sezonu şampiyon tamamlayan Moises Lima ise 37 maçta 3 gol ile 2 asist üretti.