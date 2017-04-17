Fenerbahçe'de 2 futbolcu hariç hepsi satılık

Yeni sezonda köklü bir kadro revizyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de iki isim hariç satılık olmayan futbolcu yok...

Son 2 sezondur Türk futbol tarihinin en pahalı kadrosunu kurmasına rağmen ne ligde ne de Avrupa'da hedeflediği başarıları yakalayabilen Fenerbahçe, yeni sezonda yepyeni bir yapılanma içine girecek.

FFP YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

Yaşanan ekonomik sıkıntı ve UEFA'yla imzalanan Finansal Fair Play anlaşması sarı-lacivertlilerin transfer hamlelerini büyük ölçüde kısıtladığı için iyi teklif gelen her oyuncu gönderilecek.

Futbolcu satın alabilmek için bonservis geliri elde etmek zorunda olan Fenerbahçe, parasını genç yeteneklere yatıracak, tecrübeli yıldızlar ise kiralık olarak kadroya dâhil edilecek.

MEHMET VE VOLKAN HARİÇ HEPSİ SATILIK

Bu hedef doğrultusunda başta yabancılar olmak üzere neredeyse bütün takım satılık listesine konmuş durumda. Önceki yıllarda Miroslav Stoch, Emmanuel Emenike ve Salih Uçan için yüksek teklifler alan ancak satışa yanaşmayan sarı-lacivertliler iki kaptanı Volkan Demirel ve Mehmet Topal haricinde herkesi gözden çıkarmış durumda.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Volkan'a yeniden imza attıracak olan sarı-lacivertliler, mukavelesi 2020'de sona erecek Mehmet Topal'ı da göndermeyecek. Bu iki oyuncu dışında değerini bulan her oyuncuya kapı açık.

BEŞİKTAŞ GİBİ KİRALIK ALACAK

Yıllardır transfere astronomik rakamlar harcayan Fenerbahçe yönetimi, bu kez farklı bir yönteme başvuracak.

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde, Beşiktaş'ın yaptığı gibi bonservis vermek yerine, Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden uygun fiyata oyuncu kiralama yolunu seçecek.