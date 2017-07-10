Fenerbahçe'de 2 yolcu var

Kadroya takviye yapılmasına rağmen ilk hazırlık maçında Juventus Bükreş’e kaybedilmesi Aykut Kocaman’ın sinirlerini bozdu.

Fenerbahçe forması için terinin son damlasına kadar çalışacak isimlerle yola devam etmek istediğini belirten Kocaman, takımda görmek istemediği oyuncuların listesini bugün açıklayacak.

YURTDIŞI KAMPINA GÖTÜRÜLMEYECEKLER

Geçen sezon devre arası Trabzonspor’a gönderilmek istenen Aatif ile bir türlü dikiş tutturamayan Miroslav Stoch’un, sarı-lacivertlilere bu kez kesin olarak veda etmesi bekleniyor.

Şu ana kadarki performansından memnun kalmadığı Neuestadter’i farklı mevkilerde forma giyebiliyor olmasından dolayı kadroda tutmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, birçok genç ismin de üzerini çizecek. Söz konusu futbolcuların yurt dışı kampına da götürülmeyeceği öğrenildi.