Fenerbahçe'de 3 futbolcunun satışı kesinleşti

FFP kriterleri gereği oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'de yönetim, satılacak oyuncuları belirlemeye başladı.

Sarı-lacivertli yönetim Kjaer, Emenike ve Van der Wiel'den gelecek parayla transfer stratejisini belirleyecek.

Hürriyet'in haberine göre sarı-lacivertliler transfer çalışmaları da büyük bir gizlilikle yürütülüyor.

3 FUTBOLCUNUN SATIŞI KESİNLEŞTİ

Başkan Aziz Yıldırım en yakınındaki yöneticilere bile bu konuda ser veriyor sır vermiyor. Ancak şunu söyleyelim ki Kjaer, Van Der Wiel ve Emenike satılacak.

Alınacak oyuncular bonservisli olacak. Bonservisi olmayan bazı oyuncular üzerinde de durulsa da önümüzdeki yıl Aziz Yıldırım kaliteli bir takım kurmayı kafaya takmış durumda.

MARCOS REDDEDİLDİ

Bu nedenle hem gizliliğe dikkat ediyor hem de çok ince eliyor. Her ne kadar kabul edilmese de gelecek yılın Fenerbahçesini perde arkasından Aykut Kocaman dizayn ediyor. Sarı lacivertlilere bir çok oyuncu teklif ediliyor.

Örneğin önceki gün Shaktar Donetksli Marcos isimli bir oyuncu önerildi ama bu öneri reddedildi.