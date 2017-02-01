Fenerbahçe'de Aykut Kocaman-Emre Belözoğlu sesleri

Kayserispor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de Hollandalı teknik adam Advocaat topun ağzında...
Lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalan ve yarışdan bir hayli uzaklaşan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.
AZİZ BAŞKAN'IN SON KOZU KOCAMAN
2018 yılında Ali Koç ile başkanlık için yarışacak olan Aziz Yıldırım'ın sezon sonunda Konyaspor'dan ayrılması beklenen Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi.
TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR
Sezon başında Konya'yı yarı yolda bırakmak istemediği için teklifi kabul etmediğini söyleyen Kocaman'ın, Emre Belözoğlu'yla birlikte tekrar sarı-lacivertli kulübe dönebileceği belirtildi.
Yıldırım, sezon başında Belözoğlu'nu sportif direktörlük görevine getirmek istemiş ancak tecrübeli futbolcu futbol hayatına devam etmek istediği için bu teklifi reddetmişti.