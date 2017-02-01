Fenerbahçe'de Aykut Kocaman-Emre Belözoğlu sesleri

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

Pazar günü oynanacak olan dev derbi öncesi F.Bahçe'de Salih ile Ozan, Beşiktaş'ta ise Demba Ba ile Caner maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'a Ünal Aysal döneminde gelen ve 2 yıldır 1 dakika bile oynamayan Endogan Adili, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL kazandı.

Gaziantepspor Ben Hatira'yı transfer etti

1 Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı Beşiktaş yönetimi, Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'de oynamak istemesi sebebiyle bu transferden vazgeçti.

2 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

3 Gümüşdağ'la Yıldırım arasında canlı yayında ihale tartışması Göksel Gümüşdağ, yayın ihalesini eleştiren Aziz Yıldırım için; "Beğenmiyorsa kendi ihaleye girip alsaydı" dedi.

4 Fikret Orman'dan Mehmet Ekici'ye ahlak göndermesi Transfer gündeminde yer alan Mehmet Ekici hakkında konuşan Fikret Orman, ''Bu ahlakla Beşiktaş'ta oynayamaz'' dedi.

5 Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı Ocak ayı transfer döneminin olay adamı Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye söz verdiği için Beşiktaş'a gitmediğini söyledi.

6 Aziz Yıldırım Fenerbahçeli futbolcuları fırçaladı Aziz Yıldırım, Kayseri'de alınan farklı mağlubiyet sonrası başta Volkan Demirel olmak üzere bütün futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

7 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

8 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

9 Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü Podolski, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 4-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerle dalga geçti.