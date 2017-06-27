Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleştirildi

Fenerbahçe camiası, bayramın 3. gününde bir tören gerçekleştirdi.
AZİZ YILDIRIM DA KATILDI
Bayramlaşma törenine Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkanlardan Tahir Sarıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Kosif ve Barış Aydil, Profesyonel Futbol Takımının İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Şube Kaptanları, sporcular, eski sporcular ve kulüp çalışanları katıldı.
Bayramlaşma törenine katılan eski kürekçilerden, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken, katılımcılarından büyük ilgi gördü.