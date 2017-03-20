Fenerbahçe'de 6 ismin bileti kesildi

Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe, gelecek sezon yıldızlarını satıp kendisine bonservis bütçesi oluşturmak istiyor.

AMK Spor'un haberine göre; Sarı- lacivertliler, bu doğrultuda Robin van Persie'yi, Çin Ligi ekiplerinden Hebei Fortune ya da Tianjin'e satıp ciddi bir bonservis bedeli elde etmenin peşinde. Hollandalı yıldızın hedefi ise kariyerini Avrupa'da oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek bir takımda sonlandırmak.

VAN PERSİE FEYENOORD'A GİTMEK İSTİYOR

Robin van Persie'nin, profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Feyenoord ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu transferin önündeki en büyük engel ise Hollandalı yıldızın hem aldığı yüksek yıllık ücret hem de Fenerbahçe ile 2018 Haziran'a kadar olan sözleşmesi. RVP, Feyenoord için önemli bir ücretten fedakârlık yapacak ancak sarı-lacivertliler, beklediği bonservis bedeli konusunda taviz vermiyor.

Fenerbahçe’de Van Persie, yedek kaldığı için mutsuz ve antrenmanlarda da isteksiz bir görüntü sergiliyor. Yedek kalmasından dolayı da dizinde ve kasığındaki ağrıları gerekçe göstererek idmanlarda kontrollü olarak çalışıyor, kendisini zorlamıyor.

25 MİLYON EURO'LUK KAYNAK

Ligi kafasında bitirmiş gibi hareket eden Hollandalı yıldız için Fenerbahçeli yöneticiler, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir para getir ve git” tutumunda…

Fenerbahçe, Robin van Persie, Kjaer, Stoch, Wiel, Emenike ve Fernandao'yu satarak gelecek sezon yapılacak transferler için en az 25 milyon Euro'luk kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Bu rakamın önemli bir bölümü Lens'in bonservisinin alınması için kullanılacak.