Fenerbahçe'de bir diğer hedef Dias

Fenerbahçe sol kanat açığını Monaco'nun 20'lik yıldızı Gil Bastiao Dias ile kapatıyor. Sarı-lacivertliler Portekizli'yi 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katacak.

HEDEF SOL KANAT ALMAK

Geride kalan sezonda Sarı-Lacivertliler'in en çok sıkıntı çektiği bölgelerden biri sol kanattı. Aatif, Volkan Şen ve zaman zaman da Sow bu kanatta oynasa da istenilen randıman bir türlü alınamadı. Ayrıca bu oyuncularla önümüzdeki sezon yola devam edilmeyecek olması da Fenerbahçe yönetimini arayışa itti.

DİAS TRANSFERİ MASAYA YATIRILDI

Yönetim, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da raporu doğrultusunda sol kanada genç bir ismi getiriyor.

Fenerbahçe yönetimi, Nabil Dirar için Monaco ile yapılan görüşmeler sırasında 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gil Bastiao Dias'ın transferini de masaya yatırdı.

Bu görüşmeler sonucunda Sarı-Lacivertliler, Gil'i 1 yıllığına kiralamak için Monaco ile anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, daha 18 yaşındayken 5 milyon Euro'ya Braga'dan aldığı Portekizli genç yeteneği geçen sezon kiralık olarak Portekiz'in Rio Ave takımına verdi. Burada 38 resmi maçta forma giyen Gil, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.