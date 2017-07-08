Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski kaptan Emre Belözoğlu geldi.

Başakşehir forması giyen deneyimli oyuncu için aracılar vasıtasıyla ilk temas kuruldu. Emre Belözoğlu ise Medipol Başakşehir ile sözleşmesi devam etse de Fenerbahçe'ye "hayır" cevabı vermedi.

SON KARAR AZİZ YILDIRIM'IN

NTVSPOR'un haberine göre; Yöneticilerin ve teknik ekibin de Emre'nin dönüşüne sıcak bakması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. Görüşmelerin bir süre devam etmesi bekleniyor. Ancak Fenerbahçe adına son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek.

Yıldırım'ın onay vermesi halinde resmi görüşmeler başlayacak. 37 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 35'i ilk 11 olmak üzere 36 maçta görev alırken 6 gol atıp 8 de asist yaptı.

Sarı lacivertliler transfer döneminde Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Lyon'dan Mathieu Valbuena, Monaco'dan Nabil Dirar ve Malaga'dan kaleci Carlos Kameni'yi kadrosuna kattı.