Fenerbahçe'de en mutsuz oyuncu Volkan Şen

Hürriyet'in haberine göre Dick Advocaat her an oyuncularını yakından takip etti. Bu disiplin, futbolcuların daha hızlı düşünüp uygulamaya geçmesini sağladı.

EN MUTSUZ VOLKAN ŞEN

Hollandalı hoca, kampı, mutsuz yedekleri kazanmak için fırsat gördü. Onlarla özel sohbetler yapıp, aidiyet hissetmelerini sağladı. Kampın en mutlusu Lens'ti.

Türkiye'de, uzun yıllar kalmak istediğini sürekli dile getirdi. Advocaat tüm sorunları Volkan Demirel ile paylaştı. O da arkadaşlık bağlarını güçlendirmek için her akşam bir aktivite düzenledi.

Takımın en mutsuz oyuncusu Volkan Şen'di. Karavaiev'in transferi motivasyonunu etkilemişti. Sakatlığı da ayrı bir darbe oldu.