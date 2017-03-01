Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro ile lige başlamayı hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon için 3 önemli isimle anlaşma sağlamış durumda.

Hürriyet'in haberine göre; Takımdan gidecekler ve kalacaklarla da ilgili çalışmalar sürüyor.

VOLKAN'IN YERİNE HARUN

Volkan Demirel'in performansından çok memnun olmayan Yönetim Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin ile prensip anlaşmasına vardı. Harun'un gelişiyle birlikte Volkan Demirel'in ikinci kaleci konumuna geçmesi planlanıyor.

FABİANO VE ERTUĞRUL DA YOLCU

35 yaşındaki Volkan'ın yedeği durumundaki Fabiano kiralık olduğu için sezon sonu Porto'ya geri dönecek.

Fenerbahçe'yle 2019 yılına kadar kontratı bulunan üçüncü kaleci Ertuğrul Taşkıran ise bir başka takıma kiralanacak.

KJAER SATILACAK, SKRTEL'İN YERİNE STOPER ALINACAK

Kjaer'in satılması, Hasan Ali'nin de ayrılması durumunda Fenerbahçe savunması yeniden şekillenecek. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skrtel'in son dönemdeki formsuzluğunu düşünülerek Kjaer kalsa bile mutlaka iyi bir stoper alınacak.

EKİCİ 1 HAZİRAN'DA F.BAHÇELİ

Trabzonspor'un izin vermemesi üzerine Fenerbahçe'ye gelemeyen Mehmet Ekici 1 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'ye imza atacak.

ORTA 3'LÜ KALIYOR

Çok eleştiri almasına karşın sarı-lacivertli takımın en çok süre alan oyuncuları arasında yer alan Mehmet Topal geçen sezon sonunda sözleşmesini uzatmıştı.

Türkiye Ligleri'ne uygun yapısıyla dikkat çeken Josef de Souza ve Ozan Tufan da Mehmet Topal gibi takımda tutulması planlanan isimlerden.

SALİH KARARI

Başkan Aziz Yıldırım'ın çok güvendiği ama fiziksel olarak tam anlamıyla yeterli görünmeyen Salih Uçan da takımda tutulacak.

2019'a kadar Fenerbahçe'yel sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili karar yeni teknik adama bırakılacak.

ROBIN VAN PERSIE AYRILIYOR

Sözleşmesi 2018'de biten Robin van Persie kesinlikle elden çıkarılacak. Aldığı yüklü ücret yüzünden Premier Lig'den gelen Stoke City teklifini geri çeviren, Çin opsİyonunu da kullanmak istemeyen 33 yaşındaki Hollandalı yıldıza alacakları karşılığında bonservisinin verilmesi gündemde.

EMENIKE RUSYA'YA

Gönderilmesine kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Emmanuel Emenike. Advocaat'la yıldızı barışmayan, taraftarın gözünde de kredisi kalmayan Nijeryalı forvet büyük önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Rusya Ligi'nde oynayacak.Emenike'nin menajerinin Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova başta olmak üzere Rus kulüpleriyle görüştüğü biliniyor.

SOW VE LENS YİNE KİRALIK

Advocaat'ın getirdiği ve sezonun ilk yarısında müthiş bir grafik çizen Jeremain Lens'in bonservisinin alınması çok zor. Sözleşmesinde Sunderland'ın küme düşmesi halinde serbest kalacağı şeklinde bir madde olduğu öne sürülen Lens için Yönetim sezon sonunu bekliyor. Ancak Advocaat gideceği için Lens'in en iyi ihtimalle bir yıl daha kiralanması sözkonusu. Taraftarın en çok sevdiği isimlerin başında gelen, ancak Advocaat'ın çizgiye yakın oynatması nedeniyle son maçlarda verimi düşen Moussa Sow da gelecek sezon kiralanabilir.

SMOLOV'LA PRENSİPTE ANLAŞILDI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği 22 Şubat'taki Krasnodar maçının sonrasında önemli bir görüşme gerçekleştirerek Krasnodar'ın 27 yaşındaki santrforu Fedor Smolov Fenerbahçe'nin teklifine prensip olarak olumlu yaklaştığını ifade ediliyor.