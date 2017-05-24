Fenerbahçe'de gündem 2 Fildişili genç

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe, genç oyuncu transferi için de çalışmalara başladı.

Taraftarlar ve camia için heyecan yaratmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetimin, Fransa Ligi'nde oynayan Pepe ve Karamoh'u uzun zamandır takip ettirdiği ve lig biter bitmez transfer için daha yakın temasa geçeceği öğrenildi.

BİRİ 18 DİĞERİ 21 YAŞINDA

Fransa Ligi'nde Angers'da forma giyen Nicolas Pepe ve Caen'de oynayan Yann Karamoh'ın Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulundukları belirtilirken, Fildişili iki oyuncudan Pepe 21, Karamoah ise 18 yaşında.

Hücuma yönelik oyuncular hem sağ hem de sol kanatta görev yapabiliyor.