Fenerbahçe'de hedef Doumbia

Fenerbahçe'de yeniden forvet transferi gündemde. Yunan temsilcisi Olympiakos'un Fernandao ısrarı, sarı lacivertlileri alternatif bir golcü arayışına itti. Fernandao ve Emenike'nin takımdan ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin ileri ucu değişmiş olacak.

İLK HEDEF DOUMBİA

Beinsports'un haberine göre; Listenin başına ise daha önce adı Trabzonspor ile de anılan Seydou Doumbia var. Bonservisi Roma'da bulunan Fildişili golcü için birkaç gündür Portekiz basınında Sporting Lizbon iddiaları da yer alıyor.

CSKA Moskova kariyeri ile sükse yapan ve 2014 yazında 15 milyon avro bedelle Roma'ya transfer olan Doumbia, ne İtalya'da ne de daha sonra kiralandığı Newcastle United'da varlık gösterebilmişti.

Bir ara eski kulübü CSKA Moskova'ya da kiralanan 29 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Basel'de geçirmiş ve 29 resmi maçta 20 gol atma başarısı göstermişti.

KAMENİ İÇİN GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Forvet transferinde bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin kaleci konusundaki çalışmaları da sürüyor. Yönetimin Idris Carlos Kameni için Malaga ile yaptğı görüşmeler yeniden olumlu bir sürece girdi.

Fenerbahçe 2+1 yıllık sözleşme karşılığı transferi bitirme amacında.