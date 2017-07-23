Fenerbahçe'de hedef Samuel Eto'o

Golcü transferini henüz sonuçlandıramayan Fenerbahçe sadece Avrupa’da değil, yurt içinde de temaslarda bulunuyor. Gündemdeki ismin ise Samuel Eto’o olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler 36 yaşındaki Kamerunlu dünya yıldızı için çalışma yürütürüken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım’ın Eto’o konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

AATIF + PARA TEKLİF EDİLECEK

2 sezondur Antalyaspor’da forma giyen tecrübeli forvetin 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan ve Eto’o cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe, kulübünü ikna etmek için de formülünü hazırladı.

Sarı-lacivertliler, 10 numara arayışındaki Antalyaspor’a Aatif Chahechohue’yi takasta önerecek. Üstüne bir miktar da para teklif edilecek.

KOCAMAN'IN İSTEDİĞİ TARZ FORVET

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin forvetine gezgin bir santrfor istiyor. Hem arkadaşlarına servis yapabilen hem de son vuruşları iyi olan bir isim isteyen Kocaman’ın bu tarifine, Eto’o harfiyen uyuyor.

RIZA HOCA AATIF'A SICAK BAKIYOR

Aatif’ı 2012’de keşfeden ve Sivasspor’a getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, eski öğrencisini Antalyaspor’a çok istiyor.

Menez’in sakatlığının ardından hücum bölgesinde sıkıntılı olan, hem 10 numara hem de kanat oynayabilecek bir isim arayan Çalımbay, Aatif konusunda ısrarcı.