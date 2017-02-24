Fenerbahçe'de kale Fabiano'ya emanet

Advocaat, bu zamana kadar Ertuğrul Taşkıran ile Fabiano arasındaki tercihini Brezilyalı file bekçisinden yana kullandı. Hollandalı hoca Volkan Demirel'in yokluğunda da yine Fabiano'yu görevlendirecek.

7 MAÇ OYNADI

Deneyimli kaleci, bu sezon kupadaki 7 karşılaşmada görev yaptı. Fenerbahçe tek mağlubiyetini, sahasında Gençlerbirliği’ne karşı alırken, Sambacı kalesinde 5 gol gördü. Fabiano, Gaziantepspor maçıyla birlike eldivenleri devralacak ancak kötü bir performans sergilemesi durumunda kaleyi Ertuğrul’a da kaptırabilir.