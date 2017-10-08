Fenerbahçe'de kalecilere özel antrenman

Önceki gün U21 ile oynanan hazırlık maçında Kameni ve Volkan’a görev vermeyen Kocaman, bu iki futbolcuyu özel olarak çalıştırdı.

İKİ KALECİYE ÖZEL PROGRAM

İki tecrübeli oyuncuyu kaleci antrenörü Murat Öztürk’e teslim eden Kocaman, U21 karşısında Erten Ersu’ya şans tanıdı. İzin öncesi keyifli idman Sarı- Lacivertliler, Yeni Malatya maçının hazırlıklarının dün yaptığı idmanla sürdürdü.

Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. A takım ve genç oyunculardan oluşan karma takımlar, aralarında antrenman maçı yaptılar. Karma antrenman maçını 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2), Aatif Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.