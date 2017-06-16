Fenerbahçe'de Kjaer giderse Mathieu gelecek

Transfer çalışmaları sürerken bir yandan yönetim ayrılabilecek oyuncularla ilgili alternatif arayışlarına girdi.

Sarı lacivertlilerin üçüncü kaptanı Simon Kjaer'e Milan ve Liverpool'un ardından bir talip daha çıktı.

MATHİEU'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Daily Mirror'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Arsenal de tecrübeli stoper için devreye girdi. Fenerbahçe Yönetimi Kjaer'in ayrılma olasılığını düşünerek B planını yaptı. Yönetim Barcelona'da forma giyen Fransız stoper Jeremy Mathieu'nun menajeriyle görüştü.

Taraflar Kjaer'in durumunu beklemeye geçti. Eğer Kjaer takımdan ayrılırsa, Fenerbahçe'nin Mathieu'yu transfer etmesi bekleniyor.

VOLKAN ŞEN'İN YERİNE ARAYIŞLAR

Bu arada yurtdışında oynamak isteyen Volkan Şen'in yerine arayışlarını sürdüren yönetim, Monaco'dan Gil Dias'ı kiralamayı düşünüyor. 20 yaşındaki Portekizli Dias, kanatta ve orta sahada görev yapıyor.