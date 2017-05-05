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Fenerbahçe'de Kjaer yoksa sorun var

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in oynamadığı 7 maçta kalesinde 11 gol gördü.

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Fenerbahçe'de Kjaer yoksa sorun var

Fenerbahçe için Simon Kjaer'in varlığı çok şey ifade ediyor. Sarı- Lacivertliler, Danimarkalı stoperin oynamadığı 7 maçta kalesinde 11 gol gördü.

DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Fenerbahçe kulübü doktorları sakatlığı devam eden Kjaer'i Beşiktaş derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcarken Advocaat da oyuncusunun durumu hakkında sürekli bilgi alıyor.

Kjaer'in oynamadığı maçlarda ise şu sonuçlar alındı:
Başakşehir-Fenerbahçe: 1-0
Fenerbahçe-Bursaspor: 0-1
Fenerbahçe-Adanaspor: 2-2
Gaziantepspor-Fenerbahçe: 1-1
Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Fenerbahçe- Konyaspor: 2-3
Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: 2-1

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