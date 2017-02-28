Fenerbahçe'de Kjaer yolcu

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezon Lille’den rekor bir bonservis bedeliyle, 7 milyon 650 bin Euro’ya transfer edilen Simon Kjaer, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri oldu.

EŞİ DE AYRILMAK İSTİYOR

Tribünlerin de sevgilisi haline gelen Danimarkalı yıldız, performansıyla göz doldurdu. Ancak başarılı stoperle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Morali bozuk Kjaer’in karısı Elina Gollart’ın Türkiye’de mutsuz olduğu ve eşini ayrılık için ikna ettiği belirtildi.

Yıldız futbolcunun da son dönemde takımın durumu nedeniyle moralsiz olduğu, eşinin ısrarları sonrası ise menajeriyle görüşerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Simon Kjaer’in önceliğinin İtalyan ya da Fransız kulüpleri olduğu belirtildi. Kjaer daha önce İtalya’da Palermo ve Roma, Fransa’da ise Lille forması giymişti.

MARSİLYE VE CHELSEA TAKİPTE

İngiliz devi Chelsea de Danimarkalı savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında. Ancak Simon Kjaer’in daha önce yaşadığı bu iki ülkeden birine öncelik verdiği belirtildi. 17 Ekim’de ABD’li işadamı Frank McCourt’a satılan ve önümüzdeki yıllarda PSG’nin en büyük rakibi olması beklenen Fransız devi Marsilya’nın 27 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.