Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin, 2017-18 sezonu kombine kartları için yenileme ve satış süreci başlıyor. 2017-2018 Futbol Sezonu, ilk olarak 5 Haziran 2017 Pazartesi günü eski hak sahipleri için satışa çıkacaktır.

05.06.2017 (Pazartesi) günü başlayan yenileme süreci, 01.07.2017 (Cumartesi) günü sona erecektir. 24-25-26 ve 27 Haziran 2017 tarihlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle kombine kartları için yenileme ve satış işlemi yapılmayacaktır.

GENEL SATIŞ PAZARTESİ BAŞLAYACAK

Genel satış ise 03.07.2017 (Pazartesi) günü itibariyle başlayacaktır.



Kombine kart almak isteyen taraftarlar Kongre Üyesi, Temsilci Üye veya taraftar kart sahibi olma zorunluluğu vardır.



Kombine alacak taraftarlar, Fenerbahçe Logolu Passolig Kart sahibi olmaları gerekmektedir.



Kombine Kartlar; kredi kartlarına taksit imkânı ile satışa sunulacak olup satış firmasının anlaşmalı olduğu bankalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

FİNANSBANK 3 Taksit

İŞ BANKASI 3 Taksit

HALKBANK 3+3 Taksit

VAKIFBANK 3+3 Taksit

AKBANK 3 Taksit

DENİZBANK 3 Taksit

GARANTİ BANKASI 3+4 Taksit

YAPI KREDİ 3+6 Taksit

AKTİFBANK (Taksit seçeneği yok)