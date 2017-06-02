Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin, 2017-18 sezonu kombine kartları için yenileme ve satış süreci başlıyor. 2017-2018 Futbol Sezonu, ilk olarak 5 Haziran 2017 Pazartesi günü eski hak sahipleri için satışa çıkacaktır.
05.06.2017 (Pazartesi) günü başlayan yenileme süreci, 01.07.2017 (Cumartesi) günü sona erecektir. 24-25-26 ve 27 Haziran 2017 tarihlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle kombine kartları için yenileme ve satış işlemi yapılmayacaktır.
GENEL SATIŞ PAZARTESİ BAŞLAYACAK
Genel satış ise 03.07.2017 (Pazartesi) günü itibariyle başlayacaktır.
Kombine kart almak isteyen taraftarlar Kongre Üyesi, Temsilci Üye veya taraftar kart sahibi olma zorunluluğu vardır.
Kombine alacak taraftarlar, Fenerbahçe Logolu Passolig Kart sahibi olmaları gerekmektedir.
Kombine Kartlar; kredi kartlarına taksit imkânı ile satışa sunulacak olup satış firmasının anlaşmalı olduğu bankalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
FİNANSBANK 3 Taksit
İŞ BANKASI 3 Taksit
HALKBANK 3+3 Taksit
VAKIFBANK 3+3 Taksit
AKBANK 3 Taksit
DENİZBANK 3 Taksit
GARANTİ BANKASI 3+4 Taksit
YAPI KREDİ 3+6 Taksit
AKTİFBANK (Taksit seçeneği yok)