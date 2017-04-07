Fenerbahçe'de Lens'in geleceği belli oldu

Fenerbahçe, Lens'le gelecek sezon da yola devam edecek. Hollandalı oyuncunun son maçlarda gösterdiği yüksek performanstan çok memnun olan yönetim, ilk raporu Teknik Direktör Dick Advocaat'tan olumlu alınca, yeni gelecek hocayla da (Aykut Kocaman) görüştü.

BONSERVİSİNİ ALAMAYIZ

Yeni hoca kendisiyle çalışmadan net bir fikir beyan etmese de inisiyatif alan yönetim, düğmeye bastı. Lens'ten gelecek sezon da aynı şartlarda kalması konusunda onayı alındı. Yönetim Lens'e, "Finansal Fair-Play nedeniyle senin bonservis ücretini ödeyip, tapunu almamız imkansız. En iyi seçenek kiralama yöntemi." dedi.

İNGİLİZLER SICAK BAKIYOR

"Bu konuda sen de istekliysen bize yardımcı ol. Aynı şartlarda 1 yıl daha kal." önerisine "Olur" veren Hollandalı, F.Bahçe ile yaptığı görüşme hakkında menajerini bilgilendirdi.

Menajer, tapuyu elinde bulunduran İngiliz Sunderland'le yaptığı görüşmede bir yıl daha kiralama teklifine sıcak baktığı izlenimi aldı...

Lens, Sunderland yönetimine İstanbul'da kalmak istediğini, F.Bahçe ile uzlaşılmasının üç taraf için de yararlı olacağını iletti. Olumlu geri dönüş almasından sonra Hollandalı oyuncunun maçlardaki grafiği de yükseldi.

TARAFTARIN İLGİSİNDEN ÇOK ETKİLENDİM

Özellikle babasının öldüğü dönemde F.Bahçe camiasından çok büyük destek gören ve "Taraftarların ilgisinden etkilendim ve Türkiye'yle duygusal bağlarım güçlendi. F.Bahçe benden memnunsa ben de kalmak isterim." açıklaması yapan Lens, son maçlarda daha çok sorumluluk almaya başladı.

Eskiden sadece kanatta oynayan yıldız oyuncunun son dönemde iç bölgeye doğru da zaman zaman gelip, takıma maksimum katkıyı vermeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.