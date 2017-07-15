Fenerbahçe'de Lens'in yerine Dudu

Adı daha önce uzun süre Beşiktaş ile anılan Dudu için Fenerbahçe girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Dinamo Kiev macerasının ardından soluğu ülkesi Brezilya'da alan ve Palmeiras forması giyen Sambacı için Sarı-Lacivertliler'in devreye girdiği ortaya çıktı.

Tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan Dudu'yu eski kulübü Dinamo Kiev'in de istediği, ancak Fenerbahçe isminin yıldız futbolcuyu daha fazla etkilediği belirtildi.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Hücumun her 2 kanadında da oynayabilen, ayrıca 10 numara pozisyonunda da görev yapan Sambacı için Fenerbahçe'nin aklındaki teklif ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Dudu'nun, tarafların anlaşma zemini yakalamasını beklediği de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertliler'in forvette olduğu gibi Dudu'da da 21 Temmuz'a kadar işi imza aşamasına getirmek istediği dile getirildi.

Fikret Orman transfer etmek istediği futbolcuyu açıkladı