Fenerbahçe'de maaşları Aziz Yıldırım belirleyecek

Fenerbahçe'de bu sezon tutunulan son kulvar Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etmenin hayal kırıklığı yaşanıyor.

ÜCRETLERİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın açıklamasının aksine camia için bu sezon çok önemli konuma gelen kupa için sergilenen performansdan Fenerbahçe Yönetimi memnun değil.

beINSports'un haberine göre; Sarı Lacivertli yönetim, oyuncularla yapılacak görüşmelerde kendi belirleyecekleri ücretleri kabul etmeyen kim olursa olsun, yolları ayırma kararı aldı.

YENİ BİR TAKIM KURULACAK

Bu sezonki başarısızlığın en büyük sorumlusunun futbolcu grubu olduğu kanaatinde olan yöneticilerin, ekonomik şartları zorlayarak baştan aşağı yeni bir takım kurma kararını uygulamaya koydukları öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetimin, önümüzdeki sezona güçlü bir kadro ile girebilmek ve transferleri Başkan Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda söz verdiği gibi mayıs ayı sonuna kadar bitirebilmek için yoğun çaba sarf ettiği gelen haberler arasında.