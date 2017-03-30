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Fenerbahçe'de Mirallas operasyonu

Fenerbahçe'de yönetim, tarihin en kötü sezonlarından birini unutturmak için çalışmalara erken başladı.

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Aziz Yıldırım ve ekibi, lig bitmeden transfer çalışmalarının büyük bölümünü sonlandırmak istiyor.

1 SENE SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçe, Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas için Everton ile temasa geçti. Mirallas’ın sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor.

İngiliz ekibinin, son haftalarda 11’in dışında kalan 29 yaşındaki futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı ve pazarlıkların başladığı öğrenildi. Everton ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından hemen Mirallas ile masaya oturulacak.

Hem kanatlarda hem de forvette görev yapabilen yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitmeye çok yakın.

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