Fenerbahçe'de Perez'in alternatifi Babacar

Sarı-lacivertliler, Arsenal'in İspanyol forveti Lucas Perez'de ısrarını sürdürüyor. Perez'in menajerini geçtiğimiz günlerde kulübe davet ederek görüşen Fenerbahçe yönetimi pazarlıklara devam ediyor.

FAVORİ PEREZ B PLANI BABACAR

NTVSpor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde Lucas Perez'in B planı ise Fiorentina'dan Khouma Babacar. Sarı-lacivertliler bu konuda da futbolcu için temas kurarak maliyet planlaması yaptı.

Aziz Yıldırım'ın bu hafta 4 oyuncu alacaklarını açıklamasının ardından forvet transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde öncelikli Lucas Perez ya da Babacar'dan birinin Fenerbahçe'ye katılacak.