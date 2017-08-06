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Fenerbahçe'de Perez'in alternatifi Babacar

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Lucas Perez ile görüşen sarı-lacivertliler Fiorentina'dan Khouma Babacar'ı da listesinde tutuyor

Fenerbahçe'de Perez'in alternatifi Babacar
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Sarı-lacivertliler, Arsenal'in İspanyol forveti Lucas Perez'de ısrarını sürdürüyor. Perez'in menajerini geçtiğimiz günlerde kulübe davet ederek görüşen Fenerbahçe yönetimi pazarlıklara devam ediyor.

FAVORİ PEREZ B PLANI BABACAR

NTVSpor'un haberine göre; Sarı-lacivertlilerde Lucas Perez'in B planı ise Fiorentina'dan Khouma Babacar. Sarı-lacivertliler bu konuda da futbolcu için temas kurarak maliyet planlaması yaptı.

Aziz Yıldırım'ın bu hafta 4 oyuncu alacaklarını açıklamasının ardından forvet transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde öncelikli Lucas Perez ya da Babacar'dan birinin Fenerbahçe'ye katılacak.

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